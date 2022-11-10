Pokemon系列短袖T恤 1380元、Slipstream CHARMANDER 3680元(左)；Pokemon系列T7立領外套3080元、Pokemon系列短袖T恤1380元、Pokemon系列T7長褲2780元、RS-X PIKACHU 4080元(右)。（PUMA提供）

可愛卡通聯名不只服飾品牌愛用，運動品牌也不例外，PUMA近期就與寶可夢國際公司連袂合作，發表以寶可夢奇妙世界為特色主題的創意聯名系列。PUMA從粉絲們喜愛的寶可夢中汲取靈感，包括皮卡丘、妙蛙種子、小火龍、傑尼龜等，從而打造出具有標誌性圖樣和富有趣味細節的全新系列。

主打單品包括PUMA Slipstream小火龍鞋款，以及 PUMA Suede、Rider FV 等系列，其靈感來自皮卡丘、妙蛙種子與傑尼龜，在聯名鞋類單品中，寶可夢的粉絲們可以在鞋舌標籤、鞋墊及鞋跟上發現隱藏的趣味細節，四大角色鞋款皆擁有成人、孩童及嬰孩尺段鞋款推出，嬰孩尺段將鞋帶改為黏扣帶設計，穿脫更方便簡易，設計同步加入寶可夢角色吊飾增添收藏價值。

針對聯名服裝部分，寶可夢角色圖案同步出現在短袖 T 恤、圓領衫、長厚連帽 T 恤及經典 T7 運動套裝，富有質感的印花圖案也讓 Sherpa 立領外套手感更柔軟舒適，最後，聯名系列毛帽、信差包和後背包等配飾，也都囊括在本次聯名系列中。PUMA x POKÉMON 聯名新品推出多款成人及兒童服飾、鞋款及主題穿搭配件，將於12日全球同步開賣。