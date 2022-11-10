歌手艾麗高登（Ellie Goulding）有著「電音精靈」的美稱，過去曾演唱過多首電影主題曲，還曾經來台開唱，具有超高人氣。近日，她在臉書上曬出一組火辣照片，和過往相差許多的獨特風格，讓不少粉絲相當訝異。

近日，35歲的艾麗高登在IG及臉書上曬出多張美艷照片，並配文寫下「眉毛已經離開聊天室。」照片中的她，自信展露沒有眉毛的精緻臉蛋，上身僅有少少的兩片布料交叉在胸前蓋住兩點，側面還依稀包不住的炸出圓潤弧線，凹凸有致的苗條身材，讓人看得相當羨慕。

貼文一出，短短時間內便吸引多達8萬人按讚分享。不少網友紛紛驚嘆艾麗高登的美麗，以及稱讚她這別具一格的服飾與妝容，直呼「天使的臉龐」、「不只喜歡妳的聲音，也被你的美麗所折服。」然而，也有另一派網友表示這不像她，指出「她是不是有在健身，感覺和她過去的樣子有差」、「她經歷了什麼事，以前的模樣比較漂亮」、「沒有眉毛的樣子有點可怕」、「不只眉毛，嘴唇也好奇怪。」

事實上，只要是艾麗高登的歌迷便會知道，她是一個健身運動的達人，只要一有時間便會瘋狂運動，因此身材曲線相當完美，找不出半點贅肉。過去她相當多次秀出自己的傲人身材，屢屢引起粉絲歡呼。