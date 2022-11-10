近期6歲以下幼兒類流感就診人數持續上升，頭份為恭醫院發現，目前感染兒童最常見的病毒並非新冠病毒，而是「呼吸道融合病毒」明顯增加，這種病毒主要藉由飛沫及或近距離的接觸感染，被感染病嬰會出現喘鳴、呼吸急促、嚴重咳嗽或發燒等症狀，目前呼吸道融合病毒並沒有特效藥可以治療，只能靠自身的免疫力來消滅病毒。

為恭醫院表示，1名6個月大男嬰咳嗽3天，因為肋骨下緣凹陷及呼吸急促到醫院兒科急診就醫，小兒科主任李浩遠發現男嬰有明顯喘鳴聲，血氧濃度降至80％，立即給予氧氣及點滴治療，胸凹及喘鳴獲得緩解，經檢測確認為呼吸道融合病毒（RSV)。

李浩遠指出，最近6歲以下幼兒類流感就診人數持續上升，但已非感染新冠病毒，根據疾管署監測發現，嬰幼兒感染「呼吸道融合病毒」明顯增加。這類病毒主要藉由飛沫及或近距離的接觸感染，感染後的潛伏期為2到8天，常在人類中末支氣管呼吸道細胞繁殖破壞，造成發炎反應而使細支氣管水腫並發生黏液阻塞。

李浩遠說明，人類呼吸道融合病毒大多感染兩歲以下的嬰幼兒，被感染的病嬰會出現喘鳴、呼吸急促、嚴重咳嗽或發燒等症狀，初次感染時，發燒甚至可長達五天，嚴重的病人甚至會伴隨著發紺、肋骨下及胸骨上凹陷、鼻翼搧動等呼吸困難症狀。病程進展相當快速，只需兩三天的時間，便可能從發燒咳嗽的症狀發展為嚴重的呼吸窘迫，進而演變成肺炎、支氣管炎或是急性細支氣管炎。

李浩遠解釋，呼吸道融合病毒並沒有特效藥可以治療，只能靠自身的免疫力來消滅病毒，或是提供症狀治療的支持性療法。最近發燒、咳嗽及流鼻水的嬰幼兒如果有喘鳴的症狀，很有可能是感染呼吸道融合病毒，應盡速就醫檢查治療。