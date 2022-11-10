冬季限定知名梨山蜜蘋果開跑!!臺中市和平區公所今(10日)與臺北市政府共同舉辦「2022梨山蜜蘋果行銷推廣記者會」，為展現梨山的梨山蜜蘋果之優質農特產、美景、美食及泰雅原族原住民文化，和平區公所吳萬福區長特地北上赴臺北市政府出席行銷活動，立委江啟臣立委、台北市議員李傅中武、台中市議員林顯榮均到場共襄盛舉。

和平區公所吳萬福區長特地北上赴臺北市政府出席行銷活動，立委江啟臣立委、台北市議員李傅中武、台中市議員林顯榮也蒞臨會場助陣，要把和平區本土蜜蘋果推薦給更多朋友，打通更多通路。(台北市原民會提供)

梨山的蘋果賣相不如其他進口蘋果好，但是送入口中才是決勝關鍵，因高達 18、19度的甜度，是進口水果所無法匹敵的天然美味。而蜜蘋果主產地梨山、福壽山、大禹嶺等1700公尺以上高海拔地區，因梨山地區日夜溫差15度 C，蜜蘋果把澱粉轉換成果糖形式儲存，以防止凍傷，因此在水果內部形成半透明的蜜腺，入口時充滿果蜜香味，不僅甜度高、水分也多，口感爽脆，成為梨山蜜蘋果的特色。

和平區公所吳萬福區長特地北上赴臺北市政府出席行銷活動，立委江啟臣立委、台北市議員李傅中武、台中市議員林顯榮也蒞臨會場助陣，要把和平區本土蜜蘋果推薦給更多朋友，打通更多通路。(台北市原民會提供)

每年10月份開始採收至12月，品種以惠、富士、北斗、五爪等秋冬品系蘋果為主，其他還有紅龍、津輕、清龍等;但不管有沒有結蜜，只要成熟度夠，甜度都一樣高。

吳區長萬福表示，今年(111) 受氣候異常影響，梨山蜜蘋果雖著果不好，大多都是晚花的果粒，影響到蜜蘋果的大小，但不影響甜度、水份，蜜蘋果甜度依舊高達 15-19度，順應季節吃盛產的水果，不但最安全、最營養、最環保，也最新鮮！歡迎民眾多多訂購蜜蘋果，支持在地農產。

和平區公所吳萬福區長特地北上赴臺北市政府出席行銷活動，立委江啟臣立委、台北市議員李傅中武、台中市議員林顯榮也蒞臨會場助陣，要把和平區本土蜜蘋果推薦給更多朋友，打通更多通路。(台北市原民會提供)

臺中市和平區公所表示，在 11/12-11/13 臺北花博市集及 12/10-12/11 臺北北投市集，共 2 場為期 4 天，產地直送展售梨山蜜蘋果及在地農產品，歡迎大家踴躍前往朝聖進行購買，另也提供線上蜜蘋果粉絲專頁電洽農民購買宅配。

「2022 和平區梨山蜜蘋果季」相關活動詳情請洽 04-23728865 活動小組，或上活動官方粉絲團洽詢（https://www.facebook.com/lisanpeach/）、FB 搜尋：和平區公所，亦可得知活動訊息，歡迎民眾前來參加活動。