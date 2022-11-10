台北市停車管理工程處近年力推無現金支付，繼7月1日實施機車停車無紙化開單政策後，當前使用率約14.5％，期間減少44.4萬張紙本繳費單，成效頗佳。12月起將試辦路邊汽車計次收費路段無紙化開單，11月15日開放民眾上網登錄，若成效良好有望推廣至全市實施。

為配合無紙化開單上路，停管處今年重新改版停車查詢網，並於年中推動路邊機車無紙化開單政策，目前使用率約14.5％、用戶約4.7萬人，減少44.4萬張紙本停車繳費單及6.32噸碳排放，相較過去自主開單APP使用率僅3、4％，換算下來僅1000餘人使用，成效確實增加不少。

停管處營運科長羅至浩表示，今年12月1日起，將試辦路邊汽車計次收費路段無紙化開單，民眾可於11月15日起開始註冊，首先須至停車查詢一站式網站完成車主註冊，接著登入「車主專區」點選「車主修改」，選擇「綁定車輛」並選「新增車輛」，輸入車牌號碼並勾選「開單無紙化申請」後於隔日生效。

羅至浩補充，停放於混合收費費率（平、假日時段分別計次或計時收費）路段車輛，於計次收費時段可改為無紙化開單，但計時收費時段仍開立實體繳費單，請民眾多加留意。