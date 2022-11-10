苗栗縣政府輔導大閘蟹養殖，10日在苑裡鎮舉辦苗栗縣大閘蟹評鑑競賽，由蟹農張錦雲拿下特等獎。縣長徐耀昌頒獎表揚特等、頭等、優等獎得主，感謝蟹農用心培養出鮮美可口的大閘蟹，也期待透過評鑑讓蟹農交流養殖技術和經驗，持續推廣「苗栗優質大閘蟹」品牌形象。

蟹農在縣府輔導下累積經驗並且提升技術，今年除了重視「綠色生態」以及「疏養」之外，特別的是養殖戶嘗試使用益生菌來改善水質，讓水質環境更加穩定，使今年大閘蟹品質比往年優異，收成的體型更勝以往，普遍達6兩以上，重達10兩。

每年大閘蟹上市前，縣府要求大閘蟹須通過高達64項的藥物殘留及戴奥辛含量等嚴格檢驗，才頒發縣府認證的防偽扣環，在嚴格把關下奠定苗栗大閘蟹品質及名聲，除了協助蟹農行銷外，更辦理評鑑比賽，展示苗栗縣的優質蟹風采、促進蟹農們交流提升養殖技術，同時也能幫消費者尋覓優質蟹、行銷推廣大閘蟹產業。

10日大閘蟹評鑑競賽，聘請公正專業的評審藉由公平、公正、公開的賽事規格，根據大閘蟹的「肥滿度」、「外觀」及「口感」等3大指標進行考核與評比，經過激烈競爭，現場公布得獎名單，苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚獲獎蟹農，地方民意代表等人也到場，對蟹農的養殖技術與用心給予高度肯定。

今年大閘蟹評鑑結果，特等獎：張錦雲；頭等獎：吳克豐、陳雲湧、黃厚修、張進德、吳春明、葉佳任；優等獎：曾新豐、鄧良洲、陳石豐、巫森桂、賴鳳嬌、鍾福貴。

苗栗縣長徐耀昌表示，感謝評鑑老師百忙中撥冗，以公正公開公平方式選出優質大閘蟹，期待蟹農藉由這場評鑑彼此交流切磋，提升養殖技術；由於大閘蟹產值只有2成半到3成，再加上人為偷竊以及食蟹獴、老鷹等動物迫害，要維持大閘蟹產量不容易，感謝蟹農的用心並配合縣府64項農藥檢驗等，為饕客提供最優質安全的大閘蟹品質，歡迎民眾踴躍訂購，並認明只有苗栗優質大閘蟹才有的官方認證「產地QRcode標章雷射防偽蟹環」，才是品質與健康的最佳保證。