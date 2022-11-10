許維恩和王家梁今（10日）出席性功能衛教活動，許維恩認和王家梁性愛契合，誇口：「一個禮拜5次應該還好吧！」更笑說就是因為「驗證」了1年，彼此都很滿意才會辦婚禮。2人的愛愛暗示動作，許維恩會直接親吻王家梁，王家梁則會從背後環抱，許維恩笑回：「他從後面抱我我就知道要開始了！但如果我真的不想，還是會講，就說『不然睡起來好不好』。」

許維恩說自己從不假高潮，因為2人會溝通性愛喜好，分享彼此的敏感帶，再執行彼此舒服的狀態，也喜歡不斷開發情趣。許維恩曾問王家梁喜不喜歡制服、絲襪或是情趣內衣，但王家梁都無感，霸氣回她「妳不需要」，王家梁解釋，「肢體的接觸比較重要，穿著內衣但該看的都看到了，不如不要穿。」他大讚老婆穿緊身洋裝很性感。

仍在激情狀態的2人，有時吵架也會用肢體語言來緩和，許維恩大方表示：「性可以緩和情緒和脾氣，讓彼此更親密。」而今在活動中，醫師提及男性勃起時硬度分成小黃瓜、帶皮香蕉跟蒟蒻，許維恩也大力讚賞老公，「他當然是小黃瓜啊，他這年紀怎麼可能是帶皮香蕉。」王家梁則自豪，「我還帶刺榴槤勒。」