苗縣府為營造青年創業環境，提升青年創業競爭力，結合苑裡鎮淺山綠獨立書店成立的「淺山綠青年創業基地」，10日揭牌啟用，從11月起以植藝風土為主題，將陸續辦理6門青創課程、2場講座，縣長徐耀昌鼓勵青年踴躍報名參加，啟發創業靈感。

設立青創基地是縣府推動青年政策的重要一環，為提升青年創業競爭力，繼先後成立的苗栗青創指揮部、三義勝興365青創基地、竹南中山168青創基地、竹南海洋青創基地、銅鑼窯青創基地之後，今天在苑裡地區新成立的淺山綠青創基地，是苗縣第6個青創基地。

位於苑裡鎮南勢7鄰93號的淺山綠獨立書店，是以植物與自然為主題的溫馨合院書店，規畫有青創書籍專區、閱讀及交流空間及授課場所，屋舍四周並植栽綠化，縣府為提升青年創業競爭力，特地與淺山綠合作成立青創基地，在充滿書香氣息的環境中，提供青年朋友聚在一起喝茶、看書，從中發掘創業靈感。

今天淺山綠青創基地啟用儀式，由縣長徐耀昌、縣議員張顧礫、陳品安、苑裡鎮長劉秋東、勞青處長彭德俊等人共同揭牌，並安排西塔琴表演熱場，現場還有創意市集，邀請心雕居、小玉多肉、鐵工莊園、野花公寓、山腳下、用心米舖、台灣藺草協會、3Q米食、林斐文工作室等青年店家設攤展售在地小農、特色食品和手工藝品等。

縣長徐耀昌鼓勵創業青年造訪淺山綠，走進書香世界，透過廣泛閱讀及交流，尋找屬於自己的創業靈感，提升創業路途上的競爭力。

勞青處長彭德俊表示，淺山綠從11月起至明年2月，將以植藝風土為主題，陸續辦理一系列青創課程、講座及市集活動，歡迎有意創業的青年來訪尋找創業知識與靈感。

淺山綠青創基地規畫的2場講座，分別在12月17日、112年1月7日由獲獎無數的大藏聯合建築師事務所主持建築師甘銘源、植物編織大師孫業琪專題演講「台灣竹構設計浪潮講座」、「台灣植物纖維綠經濟」。

6門青創課程包括11月10日黃凱新「凝滯植物的美-蕨、蘭上板」、黃裕欽、徐靖雯「植物撞擊的聲音-雨棍樂器製作」、仙野作「一葉一葉輕觸自然-植物敲染」、王育姿「自然風景寫真-用影片記述小日子」、張以樂「野外植物考-編織咖啡濾杯」、邱莉淇「大人的畫畫課-植物繪畫觸覺篇」。