國民黨新竹市長參選人林耕仁今(10)日在臉書宣布，期待已久的手作坊正式開跑啦！林耕仁也提及，「舒壓樂活」將持續三周辦理各項手作坊及活動，今晚7:00在競選總部製作防疫口罩掛繩，歡迎各位朋友踴躍參加！

林耕仁在臉書提及，舒壓工作坊第一站為吊掛衛生紙盒，他說跟著老師及同學們一起手作，利用家中閒置的紙袋、回收宣傳單，製作出獨一無二的吊掛衛生紙盒。原先不起眼的袋子及文宣放在一起後，顯得格外亮眼，最後再親手彩繪各式各樣的圖案，貼上喜愛的小貼紙，完成屬於自己的手工作品。

林耕仁表示，感謝老師及學生們如此熱絡且喜歡手作課程，期望未來在任何課程教學上都能更加活用，讓巧思在日常生活中也能落實，豐富並享受不一樣的體驗。

林耕仁也提到，「舒壓樂活」將持續三周辦理各項手作坊及活動，今晚7:00在其競選總部，也有製作防疫口罩掛繩的活動，歡迎各位朋友踴躍參加！