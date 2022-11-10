「最美性學博士」許藍方擁有淵博的性學知識，常在Youtube分享兩性衛教話題，累積不少死忠粉絲支持，除此之外，她也投資創立「可樂研究社」販賣情趣商品，不過人紅是非多，不肖人士經常冒用她的名義販賣商品，近來就有一名疑似早洩的男網友似乎買到假貨，竟到許藍方的粉絲專業怒罵商品沒效，對此，許藍方也耐心回覆了。

這名男網友9日到許藍方的粉專憤怒表示，到可樂研究社的官網購買的商品效果不如預期，經詢問客服卻未獲得回應，因而砲轟許藍方：「妳代言的我大打折扣了」，對此許藍方今(10日)也很有耐心回覆，她早已提醒若顧客本早洩應去看醫生，商品當然不會有效果，「這是給原本正常，想『延長』享受時間的男人」，此外，許藍方也猜測對方可能買到盜版商品，若拿盜版品到官網詢問自然不會有下文。

而針對男網友本就早洩、擦產品後疑似不舉的症狀，許藍方也重申直播說過的知識，強調除了早洩請務必看醫生外，若顧客買到假貨，除了早洩還會不舉，此外，她也無奈表示很多買到受害者跟她爭辯是真貨，但解釋後大家也聽不進去：「因為你們一直跟盜版商聊天，我解釋也解釋不完」

許藍方表示很遺憾男網友早洩又不舉，判對方能尋求專業醫療人員協助。(圖/許藍方 FB)

許藍方告知男網友，她很遺憾對方早洩又不舉，但她對自家產品很有信心，並盼望對方拍張買到的商品照片給她看，不過許藍方仍強調若本身就有病，卻使用「延長時間、降低感覺」的產品，不舉可能就和產品無關，她猜想或許和個人無法放鬆、緊張、興奮度有關，不過這需要諮詢，而她的這段話也已在諮詢範圍，不過她不以為意只盼對方尋求專業協助：「不收費，您已經很可憐了，快去看醫生吧！」