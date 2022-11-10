德國醫療健康和化工集團默克(Merck KGaA)周四公布財報稱，由於製藥和生物技術實驗室設備營收增加，以及美元和人民幣走強的影響，上季獲利優於預期。

經調整一次性因素過後，該公司第三季息稅折舊攤提前獲利(EBITDA)為成長16.7%，至18.1億歐元，超出該公司調查分析師預期的平均估值17.8億歐元。

默克窄化了全年調整後EBITDA財測區間，為來到68億至72億歐元區間，不同於此前預測的67.5億至72.5億歐元。

默克表示，其生命科學部門的前景已經變得更加光明。該部門為製藥廠商生產所需的物質原料和設備。

然而由於平板顯示器用的液晶需求下降，預計電子業部門的獲利下滑多達10%。

該公司也補充稱，在電子業部門顯示，對半導體產業所用的化學品的需求不斷增長，沒有跡象顯示這種需求會放緩。

執行長Belen Garijo在上個月曾對路透表示，她預計今年智慧型手機銷售的下降，不會很快地拖累半導體化工業務。