選戰僅剩下兩週多，民進黨高層今表示，現在預估大概有將近10個縣市長選區是激戰區，最後會鹿死誰手，要等選民投完票才會決定；對於新竹市長後選人高虹安涉詐助理費影響；他說，當然有外溢效果，過去藍白合起來攻擊民進黨；現在讓藍白有迴力標，終於知道選戰是很現實、每個人的選票要各自打拼，從高層到支持者，會產生化學變化的。

民進黨黨內高層認為，整個選情是逐漸在加溫，過往的經驗，選舉黃金週就是大部分選民在投票前兩個禮拜，才會決定這次選舉要投給誰，雖然說選情冷；像是2014年、2018年都是67％，這次可能低一點點，但不會低太多，意思就是說還是會有接近67％的人出來投票。

黨政人士指出，中彰投苗的重心就是台中，下禮拜六也會有一場大型造勢活動，四個候選人會一起上台，包括總統、副總統、行政院長會登台，用團結的氣勢爭取選民的認同、支持，要把票激發出來。

對於近日總統重心似乎放在北台灣，黨政高層強調，不一定總統到哪裡才會影響選情，總統會以公務優先，平日只能就近跑，沒有說選情沒機會的縣市就不去，同時，下週日台北有遊行，但相關細節由台北競選總部對外進行說明。

至於高虹安去拜會國民黨籍的新竹縣長楊文科，高層表示，這應該是宣明智主導的；他以藍營大老自居，是很熱衷政治的企業家，他應該是去當和事佬的。但他覺得，林耕仁就算沒有砍最後這一刀，他也不覺高虹安有太高的勝算。

至於蔣萬安請辭，對於黃珊珊的壓力，高層說，黃珊珊的票到蔣萬安那邊的票應該是有限的。畢竟，台北市民選舉招數看多了，會不會覺得你未免弄過頭，會有反效果。

高層指出，像是最近美國期中選舉，外界都說有期中魔咒、紅潮展現，但就目前結果來說，未必每次都是這樣，民進黨有信心的地方，就是執政六年多來都是戰戰兢兢，民眾對民進黨的信任，應該是夠的，也會反應在選舉裡面。

他說，他們對自己的候選人都有一定的自信，確實今年選戰比較冷，國民黨執政有14個縣市，不否認選情冷對現任比較有利，但民進黨會急起直追，從抽籤號碼出來後，到上個禮拜，全國都在關注的台北市的辯論。