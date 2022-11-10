台中市大雅區雅環路2、3段路口，常遭民眾亂堆置垃圾，嚴重影響衛生及市容。台中市議員候選人張睿倉10日表示，由於該地屬於國財署所有，該署稱要擇日會勘，至今已20天仍無下文，任由惡臭四散，真的很離譜！

張睿倉指出，大雅區雅環路2、3段路口常被不知名人士亂倒垃圾，由於是國財署土地，通報清潔隊後，清潔隊還要行文至國財署通報，該署回覆要擇日辦會勘後，才能請包商情除，一拖再拖，垃圾已堆置數十日還沒清理，由於土地旁是大水溝，無住宅沒有設監視器，造成三不管地帶。

張睿倉說，主管機關應善盡職責，不能一付事不關己，鄰長和里長都被民眾罵，建議將該國財地無償撥用給環保局做綠美化，若日後發生亂丟垃圾情事，當地清潔隊也可快速清潔甚至開罰，改善市容亂象。

台中市環保局表示，該處為國有財產署土地，大雅區清潔隊10月21日函請國財署於文到14日內清除改善並做好相關防制措施，經環保局複查仍未改善，可依規裁處1200至6000元。

另基於行政一體並徵得土地所有權人同意下，環保局已立即調派人員前往清除，並將依規要求土地所有權人繳交相關費用；另為有效查緝違法棄置垃圾情事，將於雅環路2段與3段口架設監視錄影機，若查獲違規事證將依規嚴懲，杜絕亂棄置垃圾情形發生，維護當地環境品質。