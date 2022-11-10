33歲香港女星陳靜2012年演出《低俗喜劇》獲金馬獎最佳女配角提名，又在家鄉得到香港電影金像獎最佳女配角獎，她臉蛋甜美、四肢纖細，又有35E豐滿上圍，可說是超完美身材。9月她和好友蔚雨芯到美國度假留學，3天前發文分享回到香港，自首「從美國帶回來的脂肪」太多，更曬出將胸部放上桌子的自拍，可見上圍「份量」明顯變大，深溝中還夾了幾絲頭髮，讓人想入非非。

陳靜10年前獲獎後卻一度陷入低潮，她留言寫下「生活好累，人言可畏」，揚言要引退，3個月後才被經紀公司找到人，並宣布續約，近年她因喜好租有好風水的豪宅，果然帶旺了人氣跟事業，今年8月她被報導脫離無殼蝸牛，砸錢入手在大角咀新盤的一間豪宅，要價約5.7億台幣，她否認有人「幫忙」，僅表示是和妹妹合買的，未來還要努力工作還貸款。

陳靜之後宣布想砸6位數在美國跟香港都做凍卵，但想到語言不佳、自己不會打排卵針，可能等回來香港再實行，9月她便跟蔚雨芯出發到美國旅遊，表示想當一陣子素人，去當地念語言和戲劇課程，回歸學生身分，期間兩人常曬出遊玩照片，今卻傳出蔚雨芯所開的醫美診所出事，有人趁她離開香港時想「另起爐灶」，讓蔚雨芯決定提前結束行程回香港處理。

據《東方日報》報導，陳靜3天前也發文宣布回到香港，她曬出自拍照說：「回來了，還是家裡最舒服，我的健康小日子重新營業，原諒我雙眼空洞無神的樣子…時差的關係三天總共只睡9個小時..」，坦言發福卻不肯透露胖了幾公斤，「美國帶回來的脂肪把我的鬥志重新燃燒起來」，宣布要開始積極鏟肉，媒體問她是否因為蔚雨芯的事提前回家？陳靜表示只清楚好友已經請律師積極處理，其他不多做回應。