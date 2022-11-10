好市多熟食部的雞肉凱薩沙拉曾一度封神，被許多婆媽列入必買清單，但最近被指跌落神壇。一名網友表示，凱薩沙拉漲價以後，近期去買發現裡面的生菜蘿蔓竟被換成萵苣，讓人吃了很失望，引起網友討論，不少苦主狂點頭，改成萵苣以後真的不好吃，萵苣容易出水、稍微放一下吃起來就會爛爛的。

一名網友近日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文表示，熟食部的凱薩沙拉崩壞了，以前沙拉的蔬菜是蘿蔓，現在竟然變成了普通的萵苣，吃起來超普通。

貼文釣出不少苦主哀嚎，現在的雞肉凱薩沙拉跌落神壇了，不知道哪裡出問題，就是沒有以前好吃，「感覺這個凱撒沙拉已不值得買了！現在羅蔓改萵苣，而且肉吃起來有點怪」、「花189元，買了一個空虛」、「漲價還亂改原材料真的讓人感覺不好」、「蘿蔓換成美生菜真的不行」、「萵苣很容易出水，很容易爛爛的」。

不過，也有網友表示，凱薩沙拉的蔬菜是近期才換成是萵苣，上周去逛好市多有看到公告，指最近不是蘿蔓的產季，所以將蔬菜換成萵苣，而且更換蔬菜以後，價格有稍微調整，原本189元降了20元，如今只要169元。