國民黨雲林縣長候選人張麗善（右二）莿桐上場，5大面向發展加速前進。（張麗善競選團隊提供／張朝欣雲林傳真）

國民黨雲林縣長候選人張麗善，10日展開「20鄉鎮願景親履巡迴」第13站莿桐鄉，向莿桐鄉親報告5大面向，包括都市計畫、交通及觀光、衛生及社福、產業，以及教育、休閒、文化，強調莿桐鄉的整體性規畫與「2030前進雲林」的願景，4年時間不夠用，請鄉親再給4年，加速雲林與莿桐的發展。

尋求連任的雲林縣長張麗善表示，莿桐鄉是全台最大的蒜頭產區，因此推動設立蒜頭產業專區，期盼鏈結生產、加工、銷售，打造雲林蒜頭品牌並提升蒜頭產業價值。此外，香蕉外銷產區的設立也在規畫中，希望協助農民團體及外銷業者，取得產銷履歷驗證、有機驗證及國際驗證等，協助外銷水果質量穩定。

在交通路網的建設及觀光推廣上，張麗善說，她上任後爭取4億元經費拓寬縣道154乙線，持續改善莿桐庄內道路，打造完善交通路網。另外，為了提高雲林觀光能見度，縣府協助辦理濁水溪文化季及莿桐花海活動，幫莿桐鄉爭取地方創生經費，吸引青年返鄉創業。

張麗善強調莿桐社福持續升級，會全力推動長照衛福據點，協助公所完成相關的軟硬體規畫及工程，以及身心障礙者日間作業設施服務據點，強化衛生功能及醫療不足區遠距醫療、提升智慧照護功能，並規畫輔具服務便利站。

雲林縣是全台唯一沒有縣誌的縣市，莿桐鄉也沒有鄉誌，張麗善說，已邀請專家學者編寫，並增設宗教誌，雲林的在地歷史、文化背景應該要被妥善記載保存。