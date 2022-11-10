國民黨新竹市長候選人林耕仁10日質疑新竹棒球場工程，市府回應表示，相關採購案件均合法合規，絕無不法，偷工減料並非事實，棒球場頻遭選舉消費，呼籲尊重改善小組和中職球員工會建議，讓改善工作回歸專業，不要眼前只有選舉，無視同仁投入改善工作的努力。

市府表示，棒球場改善小組已召開15次小組會議、每天召開施工檢討會議，改善項目已依工序排定時程進行。中職球員工會也在10月18日公開聲明，肯定改善小組的投入及用心，期盼按照既定時程完成後，向國人呈現改善成果，也期許降低外在因素干擾，讓球場改善工作回歸專業。

市府教育處指出，有關專案管理與監造發包情形，是依照「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」第9條第2項相關規定辦理，合乎法令規定。「政府電子採購網」也清楚顯示，台北市、新北市皆有「委託專案管理（含監造）技術服務」相關案例，新竹市政府辦理棒球場工程採購案並非特例。

教育處強調，棒球場遴選工程廠商招標評選公開公正，一切符合採購法規定，此案專案管理廠商團隊有國外運動場館設計的經驗。此外，依據採購網資料顯示，該公司自2015年至今承攬國內逾300案，新竹市棒球場為其中之一。

工務處同時說明，新竹市立棒球場為原地改建，統包需求書中僅有部分內容採用體育署訂定「運動設施規範及分級分類參考手冊」中A級球場規範。另，紅土比例調整係因OT廠商提供專業意見，及參考體育署審查基本設計時之審查意見「考量黏土比例過高恐影響排水」，多方考量下調整為30％，相關變更皆經體育署同意備查。

有關級配種類及厚度，主要考量球場洩水及滲透排水功能，參考國內外案例（如台南亞太國際球場），由礫石改善為碎石，排水功能相當。

市府強調，棒球場刻正改善中，待改善完成將邀第3方單位作排水測試，確認改善無虞。另工程施工查核小組3次查核棒球場工程，並提出相關建議，皆已補正完成調整，並經查核委員同意備查，絕不影響工程品質。