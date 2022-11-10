擁有「玉女掌門人」美稱的女星周慧敏，憑著清新脫俗的氣質，紅遍兩岸三地，今（10）日迎來她55歲生日，她也在臉書上曬出一系列照片，其中一張自拍照立刻引發網友關注，更直呼不愧是「永遠美麗的女神」。

女星周慧敏1985年參加歌唱比賽出道，當時更各別被音樂及電影公司相中想與她簽約，1994年4月周慧敏推出的粵語專輯《成長》，更兩度登上香港唱片銷量榜冠軍，而在戲劇方面近年也出演電影《等一個人咖啡》知名度再度回升。

今（10）日迎來55歲生日的周慧敏在臉書發出，她自己親手粉刷母親家的照片，畫面中的她頂著素顏，專心的粉刷油漆，文中她寫道：「整個油漆工程對我非常治癒，實在太令我喜樂和滿足了，心情好得很。這張大畫，除了送給天上的媽媽外，也是我送給自己最棒的生日禮物」。

除此之外，她也發出一張自拍照，照片中的她頂著一頭烏黑長髮，面對鏡頭露出甜美的微笑，臉上完全看不到歲月的痕跡，宛如少女般的膚質，讓粉絲看了直呼「永遠的女神」、「不老女神，我的偶像」。