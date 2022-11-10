信義房屋「成交會員制」滿周年！為回饋透過信義房屋成交過的老客戶，信義房屋推出回饋活動；凡是成交老客戶首次登入信義房屋APP，可抽全家便利商店百元購物金等好禮，且人人有獎！

房仲，就是居中替買賣雙方促成房屋交易；在過去，每次交易完成後，除非客戶日後再有購售屋需求，否則房仲業務員對客戶的服務往往也隨之中斷。但對長期以來秉持「以人為本」理念，希望成為「居住生活產業」第一品牌的信義房屋來說，不只要在房仲本業發揮專業，更要在交易完成後，滿足消費者居住上的需求，提供更體貼、有溫度的服務，因此，運用PropTech房產科技，領先業界推出成交會員制。

盤點信義房屋為成交會員提供的專屬數位功能，「社區樂事通」將免費換紗窗、修水電、稅務講座等社區服務，以及為成交客戶舉辦的專屬會員贈禮活動通通集結在內，一站式就能掌握活動訊息，並選擇需要的項目參加。

例如之前針對今年新成交的客戶，祭出3000元信義居家「專業清潔／優質搬家服務」成交禮包，還有與知名品牌合作的優惠，以及「禮尚往來轉轉樂活動」可抽百萬好禮等活動，目前更推出成交老客戶首次登入信義房屋APP，人人有獎的回饋活動，可抽全家便利商店百元購物金等好禮。

此外，信義房屋仲介產品部經理廖慧如也舉例，「房屋e存摺」提供房地產智能管家服務，成交客戶可以一鍵式申請發票、合約書，也能透過地址比對，查看社區周遭1公里內類似條件物件的實價登錄行情、待售物件明細等，即時掌握市場資訊；「我的成交」功能則是將繁瑣的代書流程數位化，並方便客戶隨時掌握交易進度及後續待辦事項。

另外，信義房屋今年7月也和多間銀行合作，推出針對成交會員專屬的「助您安心成家」房貸方案，可線上以實際成交物件進行價值鑑估，且能在最短時間內快速取得利率、可貸金額、手續費、寬限期等初步試算結果。

信義房屋強調，將秉持「以人為本」精神，運用數位科技，為成交會員提供最全方位的永續服務內容，實現信義房屋「居住生活生態圈」的品牌願景。