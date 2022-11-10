法蘭推出新專輯《逞強的溫柔》。（相映國際提供）

法蘭將於11月27日在台北Legacy舉辦演唱會。（相映國際提供）

法蘭推出新專輯《逞強的溫柔》，10日舉辦媒體活動，談到新專輯製作人五月天阿信、瑪莎，她說不但不怕兩人，而且「他們比較怕我吧」，三人日前直播時，阿信、瑪莎玩起有火的濾鏡，當場被法蘭噹「你們兩個是怎樣，上火的話要喝青草茶」。怪獸也出任她MV男主角，她直言自己沒有演技，是一個平淡的人，「怪獸拯救了我，他的演技不輸石頭。」而她與魏嘉瑩先前被爆夜宿阿信豪宅，傳出女女戀，她則說不會困擾，清者自清，表示他們有時候會聚會討論東西。

法蘭新專輯除了師兄力挺，還邀來蕭敬騰（老蕭）、鳳小岳、黃宣、Trash等人合作，音樂性相當豐富，她說，「老蕭是信哥去邀請的，我一聽到曲就覺得哇！太強了吧！」希望有機會見面能跟老蕭見面，她也坦言和老蕭合作的歌曲是暗黑風格，靈感來自前男友，至於是哪一任前男友，她拒絕回答。她表示，自己已經單身3年，現在不想談戀愛，因為「很麻煩」，現在只想「一個人好好過生活就好」，是否仍在療傷期？她說「傷已經早就好了」。

她過去曾與柯家洋、李友廷傳出戀曲，未來交往對象要是音樂人嗎？她直言「拜託不要」，她說，到了這年紀，年紀相當的男性都已婚了，所以也沒什麼好挑的，「交往先不用，可以偶爾約會就好了」，未來還是會想要有一個家，「我一直獨居，會想有家的感覺」，她形容「每次從外地演出完帶著器材行李回家，半夜自己開燈，會特別覺得有一個人等我多好，所以我後來會留陽台燈。」

不過她目前還沒有對象，上月生日與女性朋友共度，可否接受女女戀？她說不排斥，「我自己沒有嘗試過，但在正確的價值觀上都可以」，不過對方「不能比我漂亮，這樣我會沒有安全感」。法蘭將於11月27日在台北Legacy、明年1月7日在台中Legacy舉辦「誒！你不用假裝成熟」演唱會，購票請洽iNDIEVOX 售票系統。