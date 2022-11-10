新北市警方破獲台版柬埔寨詐團後持續追查，昨兵分多路，前往台北內湖、新北土城以及基隆七堵等地逮捕3人，並通知1人到案說明，其中30歲傅姓女子傅榆藺（綽號大姊）被查出幹部層級比「茶董」、「蝦董」更高，主要負責面試成員、控管被害人帳戶等文書工作。另外，警方還從詐團成員手機中查出，有嫌犯打算性侵被害人，後因在場人數太多作罷，警詢後依詐欺、殺人、妨害自由、等罪嫌將3人移送法辦。

新北市刑大專案小組2天前帶回與「茶董」陳樺韋同等的幹部「蝦董」涂世泓，昨鎖定比2人層級更高的幹部傅榆藺，前往基隆七堵逮人，另外兵分多路，前往台北、新北拘提32歲吳男以及27歲吳男，另通知32歲陳男到案說明。

據悉，32歲吳男原為被害人，被茶董吸收進入詐團，在淡水據點負責毆打、下藥被害人，而27歲吳男則涉及協助南投棄屍，32歲陳男則是受茶董指示，負責承租淡水、中壢二處據點，全案截止目前到案32人，羈押21人。

警方調查，傅女在集團中輩分頗高，是比「茶董」、「蝦董」層級更高的幹部，2人都會叫她一聲大姊，她除了轉達上級指示，也負責面試成員，以及審核、控管被害人帳戶等文書工作。警方還發現，傅女今年5月就以相同手法審核人頭帳戶，在宜蘭被逮。

另，警方在32歲吳男、32歲陳男手機中查出，有詐團成員對女被害人有非分之想，打算要將被害人扒光性侵，但因公寓內人太多，並未犯案。

警詢時，傅女僅承認詐欺，施虐、殺人等罪嫌皆否認，而另外幾人都承認犯案，詢後依詐欺、殺人、妨害自由、等罪嫌移送法辦。

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