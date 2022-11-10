花蓮賄選情況嚴重，檢警與憲兵昨又搜索秀林鄉田姓村長候選人住處等6個地點，並通知田姓村長候選人及涉及受賄鄉民共6人到案，檢方查知田某以贈愛心物資名義，贈白米和現金，尋求選民支持。檢方詢問後認田某涉違反選罷法期約及交付賄賂重大，已掌握相關涉案事證，訊後諭知3萬元具保候傳。

選舉至今花蓮已查獲10件賄選疑案，包括鳳林鎮、秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉、新城鄉、玉里鎮、光復鄉等7個鄉鎮均有被告遭搜索及約談；檢察總長邢泰釗前天親赴花蓮縣警察局新城分局慰勞查賄辛勞，期勉破除在地情面，強力查察。

花蓮地檢署檢察官江昂軒指揮調查局花蓮調查站、縣警局刑警大隊及少年隊、刑事警察局電信偵查大隊、臺中市政府警察局刑警大隊、花蓮憲兵隊，9日早上持法院核發之搜索票，到花蓮縣秀林鄉田姓村長候選人住處等6個地點執行搜索，有6人到案調查。

檢方查知，田姓村長候選人涉嫌於宣布參選後，以轉贈愛心物資為名義，向該選區多位有投票權選民交付有相當價值的白米或現金1000元，藉此諭知3萬元具保候傳。尋求投票支持，因而涉犯投票行賄罪嫌。已扣得相關重物、掌握犯罪事證，諭知3萬元交保候傳。

檢方歡迎民眾檢舉，因而查獲賄選者可獲高額檢舉獎金，檢舉賄選專線(03)823-0159、0800-024-099按4。