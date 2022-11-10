原相(3227)今日舉辦法人說明會，第三季受到消費性市場不振衝擊，單季營業利益率摔至-20.7%，但在處分原睿等業外貢獻下，單季每股淨利為5.11元。展望第四季，發言人羅美煒表示，營收在大環境不佳下，仍會相較第三季下滑，且在庫存持續調整下，對於明年上半年都偏保守看待，期望明年下半年有機會回溫。

原相第三季營收為12.22億元、季減少23.1%、年減少48.3%；單季淨利為7.24億元、季增加176.1%、年增加50.7%，單季每股淨利為5.11元；單季毛利率為51.1%，4.3個百分點、年減少7.1個百分點；單季營業利益率為-20.7%。原相第三季營收產品比重來看，滑鼠佔55%、遊戲機佔10%、其他佔35%。

原相第三季營收下滑主要是受到消費市場下滑，供應鏈庫存調整，還有就是遊戲機客戶缺料，毛利率下滑則是因為產品組合以及分紅提撥所致，存貨損失提列2000多萬，影響毛利率約2個百分點，惟第三季原相受惠業外貢獻，包括處分子公司原睿予聯發科(2454)，處分利益7.96億元，加上匯兌收益1.2億元，以及投資股利收益6000多萬，使得單季淨利季增達176.1%。

原相累計前三季營收為42.05億元、年減少41.2%；累計淨利為11.01億元、年減少22.01%；累計每股淨利7.87元；平均毛利率為53.6%，相較去年同期減少4.2個百分點，毛利率主要還是受到產品組合影響所致；平均營業利益率為0.2%，相較去年同期衰退23個百分點。

原相第二季存貨金額為10.63億元，相較第二季微幅減少，羅美煒表示，相信在庫存控管持續下，存貨金額會逐漸降低。

展望第四季，羅美煒表示，市場需求還是很疲弱，消費市場受到通膨衝擊下，客戶端拉貨還是很保守，目前看來，第四季滑鼠、安防、OTS(光學追蹤感測器)等都會比第三季減少，但好消息是，遊戲機客戶晶片缺料逐步解決，拉恢復正常，看好第四季遊戲機營收會比第三季好很多，有機會接近去年同期水準。以第四季整體營收說，將會比第三季再減少，毛利率則接近第二季水準，營業淨利率因為沒有太多業外，故也會回到正常。

羅美煒表示，雖期望傳統旺季可以帶動庫存加速去化，但現在看來明年第一季還是會進行庫存調節，原相營運仍會受到影響，且在整體經濟狀況不佳下，目前對明年上半年都比較謹慎看待，希望明年下半年有機會比上半年好。

車用市場上，羅美煒表示，現階段占比營收還是很低，車用領域是原相長期耕耘的部分，目前有小量出貨中，但營收不會快速拉升。

晶圓產能上，羅美煒表示，原相和晶圓廠沒有LTA違約的問題，會針對需求適當調整投片量。但目前來沒看到晶圓降價的發生，也會和晶圓廠持續爭取。

股利政策上，原相傾向維持70~90%的配息率。目前尚無規劃庫藏股，會持續注意股價變化。