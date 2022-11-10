高雄警方向房仲業者宣導，多加留意租賃房屋的人流情況。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

新北、桃園市近日傳出駭人「台版柬埔寨｣，共有61人遭受騙囚禁，其中造成3人死亡。高雄市新興分局等各分局日前受警政署通報，前往轄區內各日出套房、民宿、旅館等地查訪，也向房仲業者宣導多加留意租賃房屋情況，藉此杜絕柬補債案再次重演。

近日在新北市淡水區、桃園市中壢區分別傳出有民眾因販售自己金融帳戶或落入求職陷阱，致遭暴力拘禁凌虐案件，所幸經警破獲並逮捕相關犯罪集團成員到案，但仍有被害人因不堪受虐死亡，還慘遭棄屍於深山中。

高雄市新興分局等各分局日前接獲警政署通報，執行當前治安重點「掃黑幫、打詐欺、斷金流」專案，派員執行相關重點事項。針對轄區特性，除積極查緝詐欺黑幫犯罪集團外，並回溯清查轄內近年來之失蹤人口，持續由各派出所派員查訪旅館、民宿及日租套房、新建社區大樓出租房間等，是否出租給詐騙犯罪集團，暗藏遭拘禁之人頭帳戶被害人等不法犯罪行為。

此外，也特別強化在地「友善通報網」，增列房屋出租者、房仲業管理人聯合通報機制，派員前往轄內房仲業分公司主動宣導；另對社群網路標榜「高薪輕鬆賺錢」徵才貼文，啟動即時下架機制，並追查貼文者身分、依法究辦。

新興分局長古瑞麟表示，利用這次專案期間，強化在地「友善通報網」做為執行重點，尤其是以往警方比較少注意到的房仲業管理人，新增列入通報機制，主動向轄內多家房仲業者說明當前治安重點。

古瑞麟指出，房仲業者一旦發現新租賃房屋居住人數異常過多，或進出複雜、疑有犯罪時，能即時協助通報，希望能一起積極投入参與遏阻詐騙犯罪，做出緊密的警民串連，維護在地治安。

警方呼籲，詐騙集團犯罪手法不斷推陳出新、不勝枚舉，倘有疑義，可直接撥打110專線或「165」反詐騙專線諮詢求證，以維護自身財產安全。