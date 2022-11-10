民進黨台北市長候選人陳時中爆出「鹹豬手」爭議，臉書粉專「無良公關公司」昨(9日)晚貼出一張計畫書，影射國民黨計畫找狗仔偷拍陳時中。對此，一名政治記者（下簡稱媒體人）在其經營的臉書粉專《文翔政論》直言，側翼粉專急欲把照片的事情洗成不同方向，但洗不乾淨，一急就亂了，「結果就是整排全倒」。該媒體人認為，再多的包裝，都比不上在大眾心中，陳時中就是愛喝酒且喝醉後可能會踰矩的人，且很多事情不說實話的人。

陳時中陷「鹹豬手」爭議，該媒體人發現幾個綠營人士或側翼粉專雜亂無章的打法，每人都有套劇本想試試看，有的編了一套小說想合理化，有人編失敗被事後打臉，引發連環車禍。該媒體人認為，顯然民進黨急著替徐巧芯的爆料想出一套陰謀論故事來，或是改寫陳時中本來的故事，未料卻一個個被打臉，代表他們都急了。

該媒體人表示，明眼人都看得出來，台北市聯醫松德院區副院長李雅玲身旁有其丈夫在，而照片就只有「陳時中手腳不乾淨」一個重點，大眾普遍看到此照第一時間反應是如使，就是因為陳時中在疫情期間脫罩高歌、喝紅酒的影片深植人心，因此喝醉強摟人妻也像是他人設正常發揮。

該媒體人認為，陳時中參選後，民進黨已不知道調整過他幾次人設，但再多的包裝，都比不上人的本質，在大眾的心中「陳時中就是個愛喝酒且喝醉後可能會踰矩的人，且很多事情不說實話的人」。該媒體人直言，這個人設比什麼防疫英雄、暖男市長、會做事公務員還要更深植人心。

如今事情已發展成側翼粉專放假訊息現形翻車，不只挨告，還把跟競選總部的關係暴露出來。該媒體人直言，因為他們慌了，急欲把照片的事情洗成不同方向，未料這次一直洗不乾淨，一急就亂了，結果就是整排全倒。

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