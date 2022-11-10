2022臺北網紅嘉年華由臺北市政府商業處、台灣新媒體發展協會、旺旺中時媒體集團、太陽星網路科技共同主辦，於11月11日至13日在信義區香堤大道盛大舉行，11/11下午15:30將舉辦開幕發佈會，並邀請市府發言人陳智菡與網紅曾小芬共同主持直播活動推薦臺北商圈特色商品，並於momo購物網、臺北網紅節FB、中時新聞網FB同步直播，活動現場將有臺北商圈店家及各大品牌企業進駐市集快閃攤位、百萬網紅直播活動，更有限時全網最低價優惠，參與活動的來賓可至大會服務台領取限量好禮。