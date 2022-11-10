由田尾鄉公所與彰化縣田尾休閒農業協會聯合主辦的2022花鄉田尾迎賓祭活動，10日上午在田尾公路花園遊客中心熱鬧展開，田尾鄉長林守政表示，活動結合田尾17大業者舉辦系列主題活動，結合美學、農村、芳療等，活動精采可期，歡迎全國鄉親到田尾，體驗田尾鄉之美。
去年「花鄉田尾嘉年華」活動集合休區內10大不同主題展區，2天活動吸引上萬遊客到訪，帶動周邊地區參觀人潮，為當地花卉園藝、餐飲、住宿、自行車業者帶來可觀收益，今年度「2022花鄉田尾迎賓祭」活動再擴大辦理，活動即日起至13日一連4天。
田尾鄉長林守政表示，今年結合田尾鄉17大業者辦理生活美學展、植物展、畫展、五感體驗、盆栽體驗、農場日、雅舍尋奇、農村廚房、植物芳療等系列主題，每個展區都有動、靜態的展演，更規劃花田解謎活動及迎賓之夜兩個限定活動，透過運動遊戲化，深訪各家業者，走訪花間小巷，讓遊客深度體驗田尾鄉之美。
縣府農業處表示，田尾鄉公路花園休閒農業區去年劃設通過，是繼二林鎮斗苑休閒農業區、二水鄉鼻仔頭休閒農業區後，第3處休閒農業區，縣府積極規劃提升休區服務品質及基礎設施，加強農業旅遊宣傳，以提升遊客到訪率。
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