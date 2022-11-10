高市府觀光局特別邀請知名插畫家croter將「新動物園運動」彩繪在高雄輕軌車身，打造「動物明星號」引發關注。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府觀光局特別邀請知名插畫家croter將「新動物園運動」彩繪在高雄輕軌車身，打造「動物明星號」引發關注。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄壽山動物園整建工程即將完工，預計12月重新開園與大小朋友相見歡，為了讓大小朋友搶先目睹園區景緻，高市府觀光局特別邀請知名插畫家croter將「新動物園運動」彩繪在高雄輕軌車身，打造「動物明星號」引發關注，並推出限量主視覺動物認養卡，只要500元即可免費入園嗨玩1整年。

壽山動物園在1978年成立於西子灣，相隔8年搬遷到現址，壽山動物園2021年啟動大規模整建，致力提升動物福祉。為了讓民眾搶先感受壽山動物園改造後的魅力，觀光局特別邀請croter將壽山動物園全新的園區景緻彩繪於高雄輕軌列車上，並命名為「動物明星號」，由動物萌友們以不同方式陪伴大家度過每一天。

高市府觀光局長周玲妏表示，「動物明星號」輕軌彩繪列車由出生於壽山動物園的台灣黑熊「波比」、話題女王紅毛猩猩「咪咪」和天生自帶療癒顏值的羊駝家族帶路，以逗趣可愛又吸睛的萌樣，引領大小朋友遊覽「網美必拍的入口意象」、「超好玩的親水廣場」、「穿梭園區的空中廊道」、「更友善的動物新家」等壽山動物園改造後的新亮點。

此外，一卡通推出壽山動物園開園紀念卡於11月8日在全家FamiPort開放預購後以秒殺速度完售，園方為回饋喜歡動物園的大小朋友，再加碼推出動物認養超值方案，即日起只要將500元匯款到壽山動物園動物認養專戶，並填寫動物認養申請單，認養人即可獲得由croter設計、壽山動物園與環球購物中心聯名的開園主視覺動物認養卡，除具有一卡通功能外，並享有2023年底前無限次數免費入園優惠，限額1000名。