位於嘉南平原接壤中央山脈的西拉雅國家公園，擁有豐富的地景及天然資源，交通部觀光局特地將連接嘉南大圳、烏山頭水庫、到曾文水庫這一段宛如「水利工程教科書」的路段命名為「大圳之路」，並於12月3日、4日舉辦「大圳之路」健走活動，即日起報名，名額只有600個，享受山林之美之外還可以蒐集系列獎章。

「大圳之路」是長距離步道「山海圳國家級綠道」的4個主題之一，其他3條分別是「內海之路」、「原鄉之路」與「聖山之路」。交通部觀光局西拉雅國家公園風景區管理處處長徐振能表示，講到西拉雅大家只知道烏山頭水庫跟關子嶺溫泉，但其實這裡有很棒的「山海圳國家級綠道」，是從開台內海－－台江到護國神山－－玉山，這一段有山、有海、有大圳的國家級綠道（greenway），高度從0公尺到海拔3952公尺，全長177公里，由西到東依序是內海之路、大圳之路、原鄉之路到聖山之路，除了可以徒步、騎單車，也可搭公車與遊艇。

徐振能表示，大圳之路恰好位於西拉雅國家風景區內，最悠閒也最親民，全線50公里，非常適合4天3夜旅行，除了健行還可以搭接駁巴士、搭郵輪，可以看老鷹、看山豬、看嘉南大圳、看古橋，附近還有官田遊客中心。

此次健走路線（烏山頭－茄拔天后宮，綠道編碼MSTW07）10公里，從烏山頭水庫出發，轉水路行經日據時期日籍工程師八田與一建造的曾文橋新舊渡槽、渡仔頭溪渡槽及官田溪渡槽等3渡槽橋，再沿著嘉南大圳幹線來到善化茄拔天后宮。健走路線上設有20個QR code掃描答題，只要答對10題就可回到烏山頭領取活動設計的獎章。

大西拉雅觀光圈聯盟盟主陳永成表示西拉雅有很多小農，也有良好的住宿環境，歡迎民眾來大西拉雅遊玩。

值得注意的是，此次大圳之路健走獎章是以3年來設計，因此只有連續3年都報名且完成活動者才能蒐集到完整的西拉雅國家級風景區轄區內「山海圳路線」獎章。今年名額只有600人，額滿為止，參加者還可以獲得活動消費券，到市集攤位消費。健走報名網站：https：／／irunner.biji.co／2022SirayaMSTW。