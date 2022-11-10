2022臺北網紅嘉年華 電玩女神解婕翎領銜登場 15:392022/11/10 中時新聞網 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2022臺北網紅嘉年華邀請百萬網紅－解婕翎領銜登場。（圖／臺北網紅節提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2022臺北網紅嘉年華，於11月11日至13日在信義區香堤大道盛大舉行，除了市集快閃活動外，將邀請百萬網紅－解婕翎於11/11(五) 下午17:00~18:00，進行現場直播送好禮，並於momo購物網、臺北網紅節FB、中時新聞網FB同步直播，更有限時全網最低價優惠，參與活動的來賓可至大會服務台領取限量好禮，好玩好買又有好康可以拿，邀請民眾粉絲一同共襄盛舉。 momo臺北網紅節專屬商城 臺北網紅節FB 臺北網紅嘉年華搶搭植物肉熱潮 雙11熱鬧登場 #臺北網紅節 #臺北網紅嘉年華 #直播 #momo購物網 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2022臺北網紅嘉年華 統一南聯搶佔宅商機 13:502022/11/10 生活 2022臺北網紅嘉年華 市府發言人陳智菡登台直播 15:392022/11/10 生活 嘉義縣商圈購物節開獎 500萬輕豪宅得主淡定現聲 15:142022/11/08 生活 2022臺北網紅嘉年華 LG生活健康韓系商品打造生活儀式感 13:472022/11/10 生活 臺北網紅節雙11強檔「Youguth發酵紅蔘益生菌」守護全民健康 15:082022/11/04 生活 臺北網紅節宅商機 海底撈推新品牛肉麵、麻辣肉包 12:072022/11/09 生活 2022臺北網紅節momo限時商場祭優惠 LG生活健康喜馬拉雅粉晶鹽牙膏 歐巴加持 粉絲追捧 11:392022/11/10 生活 「帶貨一哥」突復出直播創4.6億人觀看 卻慘遭業者背後捅刀 11:172022/11/08 娛樂 2022臺北網紅節momo限時商場推最優惠保養 PHYSIOGEL韓星最愛美顏利器 11:442022/11/10 生活 中彰投公辦電視政見會11月15日起登場 04:102022/11/08 地方新聞 TCO笙笛交響精銳盡出 感受臺北美好聲景 15:482022/11/10 生活 YTR性侵「入獄倒數」直播對峙女網紅 還原細節強行用手指 18:432022/11/07 娛樂 前偶像團體成員吸毒被捕 讓韓網熱議竟是他！被影射直播主回應了 14:162022/11/05 娛樂 李多海現身直播賣貨 大變臉網虧：比重新投胎還扯 12:102022/11/08 娛樂 慘！台南荒廢私校門口被掛假人頭 淪直播主「造景」鬼域 09:362022/11/09 生活 8年級網紅提娜美國遇搶劫 掏出全部美金驚險逃離 22:022022/11/07 娛樂 食藥署審高端不敢直播 國民黨批：審查黑箱 13:122022/11/05 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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