2022臺北網紅嘉年華，於11月11日至13日在信義區香堤大道盛大舉行，除了市集快閃活動外，將邀請百萬網紅－解婕翎於11/11(五) 下午17:00~18:00，進行現場直播送好禮，並於momo購物網、臺北網紅節FB、中時新聞網FB同步直播，更有限時全網最低價優惠，參與活動的來賓可至大會服務台領取限量好禮，好玩好買又有好康可以拿，邀請民眾粉絲一同共襄盛舉。