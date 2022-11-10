新北市中和區議員候選人張嘉玲今日上午在競總總幹事、前新北市議員林秀惠陪同下，前往中和區勝利市場掃街拜票，不少鄉親「熟面孔」，高興地閒話家常，直言很想念林秀惠，林秀惠表示，她現在要拜託大家多多支持張嘉玲，讓張嘉玲傳承延續其服務的精神，繼續為勝利市場的朋友們服務，「疼惜林秀惠，就要牽成張嘉玲」。

張嘉玲表示，林秀惠服務許多鄉親，在各市場深耕、經營多年，幫眾多攤商爭取權益，熱心公共事務，眾多中和市民都感念在心，稱她為「管家婆」，雖林秀惠沒有參與今年選舉，但心繫中和、愛護後輩，要把服務中和的責任，傳承給同樣熱心的「妙管家」張嘉玲。

張嘉玲稱讚，林秀惠是菜市場女王，很多市場攤商朋友鄉親都念念不忘她的親切服務，而她一定要傳承這樣親切服務的精神，民進黨所提名的3位議員候選人要「3席全上」，一起努力，進入新北市議會，為中和爭取更多資源，服務更多選民。

林秀惠也說，過去自己是菜市場的一員，「管家婆」傳承給「妙管家」，以張嘉玲的經驗歷練，為市民服務一定沒有問題，可以無縫接軌，她懇切呼籲大家，這次選舉張嘉玲知名度不如現任的優勢，所以特別需要幫忙，千萬不要大意，別讓2018年的遺憾重演，「鄉親們要幫忙張嘉玲選上，讓張嘉玲繼續傳承下去」。