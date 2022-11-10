雲品國際酒店股份有限公司（2748）第三季營收達5.09億元，稅後淨利0.44億元、每股稅後盈餘0.49元，全年累積每股稅後淨利0.89元。

雲品並公告10月合併營收2.12億元，年增59％，累計2022年1月至10月合併營收達16.03億元，較去年同期增加48％。

展望後市，雲品積極加緊布局疫後的三大事業體系：飯店營運、館外餐飲與委託經營管理事業，在今年簽署了台南安平籌備委託案、總太地產永續顧問與接待會館營運、茹曦酒店餐飲委託案以及與富豪租車（ASAP）設立了VENTAL露營車事業體，未來能夠加速帶動集團營運上的創新以及多元獲利模式。

雲品母公司雲朗觀光集團長期投入餐飲，對於餐飲的用心與重視深獲客人肯定，甫公布的2023年義大利米其林指南中，位於義大利的三間飯店餐廳也傳出喜訊，旗下威尼斯雲水之都GLAM餐廳再次蟬聯二星餐廳、聖莊Locanda 餐廳由一星升為二星餐廳，佛羅倫斯翡冷翠百花宮的Chic Nonna di Vito Mollica也成為新進榜的一星餐廳，總計在義國共有三間米其林星級餐廳、共計五顆米其林星星，再加上在台北米其林指南蟬聯五屆三星餐廳的頤宮中餐廳，集團總計擁有八顆米其林星星、共四間米其林餐廳，為台灣本土飯店集團之冠。

雲品今年第三季的稅後淨利創下歷年同期新高，今年全年EPS有望較去年轉虧為盈，主要受國內疫情逐步平穩，除了國旅持續暢旺外，餐飲消費宴會辦理也都陸續回流。「君品Collection」宴會平台以及委託經營管理事業，包括「皇家薇庭」、「蘭克斯特」也都穩定接單，有效加速委託經營案的營運績效。

雲品表示，宴會營收來到全年的高點，加上雲品推出「無條件取消」的婚宴方案與企業春酒尾牙奏效，今年下半年與明年上半年的周末宴會訂單滿手，場地已一廳難求。此外，在國人出遊商機下，日月潭雲品溫泉酒店與君品酒店國旅的消費表現穩定，並積極推出餐飲含住房等食宿專案，有效拉抬住房率與餐飲營收，皆於10月創造出良好的銷售表現。

雲品表示，甫於11月初落幕的台北國際旅展（ITF），藉由雲品與母公司雲朗觀光聯合行銷的加乘，旗下日月潭雲品溫泉酒店住宿券與君品酒店牛排餐券最為熱銷，全新品牌VANTEL露營車也駛進展場，成為當天矚目產品，不少民眾爭相合影拍照，詢問度熱絡。展望第四季，國旅市場在台北國際旅展、企業團體住房訂單以及陸續增加的海外旅客住房挹注下，可望再次攀升，日月潭雲品溫泉酒店以及君品酒店的住房總體表現將有機會逐步回復疫情前的水準。