（捷絲旅宜蘭礁溪館Just Sleep捷絲旅雙11閃購，春節1+1專案享優惠。圖／Just Sleep捷絲旅）

搶雙11購物節商機，晶華國際酒店集團旗下Just Sleep捷絲旅台北西門館以及宜蘭礁溪館，211月11日上午11：11準時開搶。限時優惠只賣三天，祭出「春節超值1+1」重磅優惠回饋，住房期間自2023年1月20日小年夜至2023年1月29日大年初八，以詢問度爆棚的捷絲旅宜蘭礁溪館為例，春節連訂兩間溫泉雙人客房總共只要8,111元起，等於4人揪團出遊，每人最低只要2,080元起，就可以享受溫泉度假飯店住宿、恣意享受客房專屬超大景觀湯池享美人暖湯，以及豐盛吃到飽自助式早餐。

捷絲旅台北西門館同樣祭出獨家雙11限定優惠，「春節超值1+1」官網訂房，連訂兩間最低只要4,811元起，4人揪團出遊，等於每人住宿享自助式早餐和迎賓點心只要1,202元起，入住網美最愛潮飯店，每日免費無限享用供應到凌晨12點的現磨咖啡、熱茶及懷舊零嘴。免費使用洗衣趣24小時自助洗衣間、減脂趣健身房、萬花筒休憩空間、童遊趣親子遊戲等公共設施。過年免出城，旅人可走訪西門町紅樓廣場新春創意市集、萬華龍山寺祈福辭舊歲迎新年、春節走春打卡最佳景點貓空纜車、體驗滿滿年味的台北。