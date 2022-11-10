受大陸限電與封控影響，大陸重慶地區預拌混凝土廠永固-KY（5546）第三季出現虧損。永固指出，進入傳統年底趕工旺季，營運恢復成長，10月已見業績回升，第四季可望獲利。

永固第三季稅後虧損0.42億元，每股稅後虧損0.51元；累計前三季稅後淨利0.49億元，每股稅後盈餘（EPS）0.59元。

第三季虧損主要是受到7、8月份大陸重慶地區接連發生高溫、限電與疫情管控等不利經營因素，同時造成客戶工程延後，且生產成本提高的雙重衝擊所致。

對於第四季的營運，永固表示，客戶因高溫與疫情封控暫緩的工程進度，自9月起已陸續恢復施工，10月份合併營收已回升到4.31億元，此外，年底加緊工程進度產生的需求增加，預期將有助混凝土售價進行調漲，對第四季獲利提升形成助益。

在大陸房地產市場進入調整期，永固指出，自去年下半年起已將業務重心放在公共工程標案，至今年第三季底，包含大橋、軌道交通與其他公共建設暨廠房等合計比重已超過4成，以在手合約以公共工程項目為主，以及客戶施工進度來看，全年公共工程案占整體營收比重應可達約5成。

永固指出，公共工程標案施工期多為3-5年，目前在手合約，可為未來營運帶來成長。