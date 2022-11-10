國防部軍備局工程營產處前少將處長張大偉，利用營區統包工程採購案，向得標的中華工程公司索賄4500萬，得手2800萬元，張大偉雖認罪，卻辯稱已把2000萬元放進金爐燒光。新北地院今日宣判，判處張大偉12年徒刑，褫奪公權6年，可上訴。

同案被告部分，中工前總經理沈慶光，否認犯罪被判處4年徒刑，褫奪公權2年；前董座沈華養依背信罪處2年徒刑，緩刑5年，褫奪公權1年；會計張世文依背信罪處1年10月，緩刑5年，褫奪公權1年；建築師孫文郁依貪汙治罪條例處1年徒刑，緩刑3年，褫奪公權1年；白手套董俊褘依商業會計法處2年徒刑，緩刑5年，褫奪公權1年。全部可上訴。

檢方當初起訴指出，張大偉2017年升任軍備局工程營產處長後，張大偉在福興營區案招標期間，聯繫建築師事務所負責人孫文郁，告知希望該統包工程希望找適合營造廠，自己可以幫忙等，孫事後聯繫中工前董座沈華養、前總經理沈慶光，由於工程單坪造價金額僅10.4萬元，張大偉為讓中工得標，將單坪預算提高至11.6萬，向中工索3000萬賄款。

中工以30億得標後，張大偉又把賄款提高到4500萬，沈華養、沈慶光雖不滿，仍將賄款夾藏在工程預算的「準備金」提高至5000萬，張大偉從中取得2800萬。

張大偉認罪，推說是中工主動行賄，且約定金額僅3000萬元，且只拿到2600萬，而他沒看過這麼多錢，也怕家人知道，在被檢調盯上後，已在岳父家頂樓把其中的2000萬元賄款燒光，共燒了2天，灰燼則倒進馬桶沖進化糞池，但合議庭並未採信。

新北地院合議庭痛批張大偉所為嚴重玷汙官箴、敗壞軍紀，判處張大偉12年徒刑，褫奪公權6年，可上訴。