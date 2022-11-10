周湯豪推出全新唱跳嗨歌〈GET REAL〉。（環球音樂提供）

周湯豪在〈GET REAL〉MV中，大跳節奏動感舞步。（環球音樂提供）

周湯豪推出全新唱跳嗨歌〈GET REAL〉。（環球音樂提供）

周湯豪下週六、日兩天即將迎來人生首場小巨蛋演唱會，他預告新歌〈GET REAL〉及MV將於明日11／11上線！是他繼〈TURN UP〉後暌違6年再一全新街頭唱跳歌曲，周湯豪笑說自己是原子彈鮮肉回歸：「想不到自己會再回去當唱跳歌手，只能說為了小巨蛋舞台我使盡全力了。」他特地抽出一週時間花了6小時練好整支舞蹈，為此還瘦了３公斤，讓他大喊：「為了小巨蛋舞台我真的豁出去了，一切都值得！」

〈GET REAL〉MV由周湯豪自導自演，不僅大秀帥氣街舞，還為了MV設計了一間潮流POP書報攤，周湯豪與好命工作室共同合作，架設出美系風格街邊酷感店鋪，裡頭更是放進導演小巧思，將自己出道12年的作品，匯集在這個書報攤之中，還展出自己許多珍藏的公仔玩偶，打造出時下超流行快閃店。而MV預告中也安插了一段舞者們的閒聊諧音梗，因為聊到跳舞跳到鞋子爆掉該怎麼辦，隨後一句「鞋子爆掉可以留」，完美諧音呼應副歌歌詞：「Shit is bout to get real」讓許多網友大笑直說：「太屌了！超有梗」、「笑死，誰想的到。超期待新歌！」

周湯豪這段時間都在籌備個人演唱會，但百忙之中還是為了新歌，特地抽出一週時間練舞，他表示自己雖然練兩次就差不多熟記舞步，但為了讓畫面更加流暢，還是不停地練習。而即將登場的《周湯豪REALIVE台北小巨蛋演唱會》陣仗史無前例，除了舞者、樂手之外還將帶來更目不轉睛的精采演出，並且收集了周湯豪出道12年來超過30首經典曲目，加上超嗨新歌，勢必兩天炸翻小巨蛋。