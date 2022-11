周湯豪推出全新唱跳嗨歌〈GET REAL〉。(環球音樂提供)

周湯豪在〈GET REAL〉MV中,大跳節奏動感舞步。(環球音樂提供)

周湯豪推出全新唱跳嗨歌〈GET REAL〉。(環球音樂提供)

周湯豪下週六、日兩天即將迎來人生首場小巨蛋演唱會,他預告新歌〈GET REAL〉及MV將於明日11/11上線!是他繼〈TURN UP〉後暌違6年再一全新街頭唱跳歌曲,周湯豪笑說自己是原子彈鮮肉回歸:「想不到自己會再回去當唱跳歌手,只能說為了小巨蛋舞台我使盡全力了。」他特地抽出一週時間花了6小時練好整支舞蹈,為此還瘦了3公斤,讓他大喊:「為了小巨蛋舞台我真的豁出去了,一切都值得!」

〈GET REAL〉MV由周湯豪自導自演,不僅大秀帥氣街舞,還為了MV設計了一間潮流POP書報攤,周湯豪與好命工作室共同合作,架設出美系風格街邊酷感店鋪,裡頭更是放進導演小巧思,將自己出道12年的作品,匯集在這個書報攤之中,還展出自己許多珍藏的公仔玩偶,打造出時下超流行快閃店。而MV預告中也安插了一段舞者們的閒聊諧音梗,因為聊到跳舞跳到鞋子爆掉該怎麼辦,隨後一句「鞋子爆掉可以留」,完美諧音呼應副歌歌詞:「Shit is bout to get real」讓許多網友大笑直說:「太屌了!超有梗」、「笑死,誰想的到。超期待新歌!」

周湯豪這段時間都在籌備個人演唱會,但百忙之中還是為了新歌,特地抽出一週時間練舞,他表示自己雖然練兩次就差不多熟記舞步,但為了讓畫面更加流暢,還是不停地練習。而即將登場的《周湯豪REALIVE台北小巨蛋演唱會》陣仗史無前例,除了舞者、樂手之外還將帶來更目不轉睛的精采演出,並且收集了周湯豪出道12年來超過30首經典曲目,加上超嗨新歌,勢必兩天炸翻小巨蛋。