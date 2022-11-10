錼創科技-KY創(6854)於周四111年11月10日下午3時至台灣證券交易所召開重大訊息記者會說明，錼創PlayNitride Inc.於周四中華民國111年11月10日，經審計委員會及董事會決議通過，錼創的子公司錼創顯示與富采投控(3714)之子公司晶電洽談並擬簽署一合作合約，擬由錼創顯示於晶電指定場域，協同其建置6” MicroLED COW產線，交易總金額計新台幣6億元，授權董事長及其指定之人代表錼創顯示與晶電協商、修改及簽署與本案相關之合作合約及文件，並就合作合約未盡事宜，得全權處理之。

錼創之子公司錼創顯示擬與晶電簽署合作合約，擬由錼創顯示於晶元光電指定場域，於合約期間內，協助其建置6” MicroLED COW產線，總計新台幣6億元(不含稅)，分四階段支付。該合作契約自111年11月11日起生效，於114年4月30日終止，自完成驗收日起提供二年之保固服務。此舉為具體目的拓展公司業務範圍，提升企業價值，對公司財務、業務之影響為深化產業合作關係，促進MicroLED製程發展。

錼創顯示為錼創科技在台灣百分之百所持有之全資子公司，持續推出各項Micro LED應用，包含大尺寸面板、車用面板、穿戴式裝置等等；晶電則是世界級晶粒大廠，和錼創有長期合作關係。

因應市場快速成長，產能需求殷切，錼創經過審慎評估與溝通，選擇全世界技術最好的LED公司進行Micro LED相關的合作，透過雙方合作，產能成長與製造能力的提升，可快速推動產業發展。錼創科技也將持續投入下世代技術的開發。