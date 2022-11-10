台東縣議員吳景槐日前指台東地區農會及縣議員候選人楊招信「掏空農會」，楊招信要求吳景槐1周內道歉，否則提告。今天楊與農會幹部前往台東地檢署按鈴，分別以意圖使人不當選及毀謗等罪提告。吳景槐回應，他未指名道姓，只是質疑。

競選連任的第1選區縣議員候選人吳景槐日前在民進黨籍的卑南鄉縣議員候選人許文獻的競選總部成立大會中表示，農會位於大潤發附近4000坪的農地，在楊招信接任理事長後，以低於行情的每坪賣3萬8000元，是誰在掏空農會，農民心知肚明。

台東地區農會總幹事李建通說，吳指控農會在土地的買賣上有掏空的行為，這樣的不實指控已造成農會名譽非常大的損害，農會今天對吳景槐正式提告毀謗，讓大眾有正確的視聽。

楊招信表示，吳景槐也是農會前理事長，當初他當理事長時，農會通過將土地賣出，且當時價格每坪7、8萬元，他不同意，造成農會損失1億多元，現在賣出，卻反過來指控農會掏空，很遺憾。

吳景槐回應，他只是事實陳訴1件事，質疑為何農會將4000坪土地以低於行情每坪38000元價格賣出，從頭到尾他都沒有指名道姓，只是希望農民自行判斷。