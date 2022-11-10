大陸廣東省佛山市日前發生一起讓人「頭皮發麻」的狀況，有名媽媽一早要出門，當她戴好安全帽，要移動機車時，不小心把放在機車上女兒的安全帽摔落地面，她見女兒要取撿起時，竟驚喊「有蛇」，她趕緊看了一下也嚇到，並回想到昨天出門女兒也是戴著同一頂，讓她頓時傻眼，不斷慰問女兒有沒有被蛇咬到。

綜合陸媒報導，廣東省佛山市有名媽媽，日前一早準備要載著女兒出門，她戴好安全帽，要移動機車時，一個不小心把女兒的安全帽摔落在地上，她見女兒向前撿起時，突然驚喊「有蛇啊」，她和女兒2人嚇了一跳，她起初看著安全帽有東西在扭動，原本以為是壁虎，仔細一看才發現是條蛇。

1名媽媽要載女兒出門前，不慎將機車上的安全帽掉落，才發現安全帽內藏條蛇。（翻攝自微博）

後來這名媽媽也提到，電動機車原本是停在社區樓下的停車位，安全帽便直接擺放在機車上，也沒有帶回家，而且，她想到前一天晚上，女兒還戴過這頂安全帽，趕緊問女兒有沒有被蛇咬到，回想整個過程不禁讓她頭皮發麻。

從影片可見，該女子的女兒是戴著一頂白色安全帽倒在地上，紅黑的內襯裡看得出有細長狀的生物在扭動，不過這名媽媽也表示從蛇的花紋看不出來有沒有毒，不過她也研判「可能是這幾天天氣冷，蛇鑽了進去」。

影片一出，網友紛紛留言表示「看得我雞皮疙瘩都起來了」、「好嚇人」、「太冷了，跑進去取暖」、「隔著螢幕都覺得害怕」、「比噩夢還可怕」、「蛇一直在吐舌頭」、「還好安全帽掉下來了，沒有直接戴上去」、「這樣的情況我可能暈倒」、「每次回家都把安全帽拿回家中放著」。