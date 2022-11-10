不管來自何方，生活在臺北的人們，每個人都為臺北揮灑了自己的色彩，自己的一部分落了地生了根，也成為臺北不可抹滅的一部分。臺北市立國樂團在11/3於臺北市中山堂中正廳所要推出的「臺北聲景」音樂會，邀請第26屆臺北文化獎得主，也是臺北市立國樂團榮譽指揮瞿春泉帶領樂團以多元的選曲、經典的曲目以及當代作曲家的新視野，帶領樂迷感受用國樂團特殊聲響描繪的臺北面貌。

這場音樂會選曲扎實，曲曲都值得一聽，從上半場鮑元愷的《臺灣音畫》選段〈鹿港廟會〉、〈恆春鄉愁〉、〈宜蘭童謠〉、〈達邦舞曲〉中，可以感受作曲家對臺灣的深情刻劃。善於寫意寫景的瞿春泉創作的《排灣神話》笙協奏曲，由笙演奏家朱樂寧帶領觀眾回歸到音樂原始質樸的樣貌，徜徉在排灣族的神話故事中，感受樂團與笙的美好交融。

團員擔任獨奏家 展現自我

下半場旅美作曲家李元貞的《旋想起》結合巴洛克的曲式，用清雅澄澈的音響尋找國樂團合奏音色的新風貌。鍾耀光《胡旋舞》給笛子與國樂團演奏則是一絕，這次擔任笛子獨奏的賴苡鈞以超炫技巧由慢而快堆疊發展出流暢、明亮，跌宕動聽的樂音，樂句悠長，彷彿「胡旋女」又鮮活的呈現眼前。

緊接著《百鳥朝鳳》由林子由、林恩緒、林瑞斌、劉庭倩擔任嗩吶重任，這首曲子就是聆聽嗩吶特性如花舌、吐音、循環換氣等高難度的演奏技巧，生動地模擬吹奏出多種鳥鳴之聲，非常過癮；最後以楊乃林、李真貴、王直的《湘西風情》民族管弦樂做精彩的結尾，餘音繞樑的夜晚。

本場音樂會的獨奏家全都是北市國的優秀團員，包括聲部首席賴苡鈞與林子由，以及演奏中音笙的朱樂寧，再加上嗩吶聲部林恩緒、林瑞斌、劉庭倩好手總動員，歡迎樂迷朋友與北市國一起，感受團員的音樂表現，聆聽國樂描繪的臺北聲景。

臺北市立國樂團《臺北聲景》音樂會，將於11月13日在臺北市中山堂中正廳登場。(圖／臺北市立國樂團提供)

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