洗衣機洗衣服有可用洗衣粉或洗衣精，一名女網友日前請師傅來修洗衣機時，師傅告訴她別再用洗衣粉，因為粉容易卡在洗衣槽裡面，讓她非常驚訝，對此，許多過來人都分享是真的，粉用過量會卡垢，「我一直用洗衣粉，第一次拆洗整個桶子像蚵架，太可怕」。

這名女網友在臉書《家電好控討論區》發表文章，指日前請師傅來家裡修洗衣機，師傅叫她別再用洗衣粉，因為很容易卡住洗衣槽，建議改用洗衣精比較妥當。然而原PO完全沒聽過這種說法，加上準備要換新的洗衣機，新機想用久一點，所以詢問網友。

有網友指出，洗衣粉卡住洗衣槽通常是直立式洗衣機較容易發生，洗衣粉沒充分溶解的狀態下導致卡粉，「如洗衣機水溫可以調高，可以降低這問題」、「不是不能用洗衣粉，是不能加太多，還有天氣冷水溫低也會讓洗衣粉不好溶解」、「多少都會殘留，洗衣粉沒溶解完全，長久會結塊，洗衣精則是掉出海帶」。

還有人苦主表示，「真的，會卡在底部厚厚一層」、「我也是一直用洗衣粉，第一次拆洗整個桶子像蚵架，太可怕了，從此改洗衣精」、「專門清洗洗衣槽的人都說，洗衣粉、皂類譬如水晶皂液、小蘇打全都溶不開，容易卡粉」。內行網友說，洗衣粉或洗衣精不是加越多洗越乾淨，當使用過量，尤其是洗衣粉稀釋不足，更容易在機內積留殘液，引起阻塞、發霉，導致衣服洗不乾淨。