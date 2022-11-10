桃園市桃園區9日發生62歲陳姓男子騎車載9歲女兒，卻發生車禍，雙雙死亡。今天檢方會同法醫相驗，女童母親住在中部，原本約好女童小學由父親照顧，長大後再回台中，沒想到無法兌現6年約定，相當難過。

桃園市桃園區中正路9日發生死亡車禍，陳姓男子載著女兒放學時，疑似遭到休旅車追撞，撞到分隔島雙雙死亡。檢方今天和法醫相驗釐清死因，家屬也到場了解狀況。

女童母親說，已經交代陳男要親自接送女兒上下課，而且要開車才會放心。陳男就不聽勸，發生意外自己也不知道怎麼辦。母親也說，當時接到學校打來電話，就覺得出事了，她追問，爸爸是不是騎機車，老師就說對。

女童母親住在中部，孩子都是母親照顧。母親也和父親協議，小學期間由父親照顧，6年國小畢業後，再回到中部。沒想到再也等不到女兒回家，不知道後事怎麼處理。

據了解，陳男從事金融業，目前已經退休，專責在家照顧女兒。陳男另有妻子，目前已經分居，妻子相驗時也有到場。