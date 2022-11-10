愛情跟麵包孰輕孰重，每個人心中自有定論，有些人享受愛情的滋潤，認為一旦沒有了愛，日子就會過得索然無味；但也有人認為，面對現實的壓力，愛情是可以被取捨的。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座相對較為理性，當魚與熊掌不可兼得時，他們會兩害相權取其輕，放棄愛情並屈就在現實中。

▍金牛座

金牛座是典型的務實主義者，將自己的事業和利益看得相當重，如果愛情和麵包發生衝突，雖然他們不會無情到義無反顧的放棄愛情，但是物質至上的他們最終會屈就在現實中，與愛情漸行漸遠，畢竟實在的東西能夠給足他們滿滿的安全感。

▍雙子座

雙子座並非不看重感情，而是相比其他星座，雙子座更加理性、現實，在他們心中，愛情有太多不確定的因素，他們不可能因為一時衝動就賭上自己的麵包，將利益拱手讓人，搞得經濟一蹶不振，畢竟愛情還可以再擁有，但現實卻有諸多無奈，機會更是稍縱即逝。

▍摩羯座

摩羯座相當現實，對於經濟生活水準有一定的要求，如果覺得心儀對象的物質條件達不到他們心中的標準，即便自己很心動，或是對方很愛自己，摩羯座在深思熟慮之後，就連一個開始的機會都不願意給彼此。在現實面前，他們寧願選擇麵包也不願意因為愛情打亂自己的計畫。