林亭翰在〈再裝就不像了〉MV裡與女主角親密互動。（青田音樂提供）

林亭翰透過新歌〈再裝就不像了〉唱出感情觀。（青田音樂提供）

林亭翰在新歌〈再裝就不像了〉裡大曝戀愛觀，把自己身為獅子座男生，談戀愛時明明很在乎卻愛裝灑脫的模樣寫實「全都露」，歌詞乍看自言自語， 其實是他在自己喊話：「林亭翰，再裝就不像你自己了！」出道5年零緋聞的他也決定「不裝了」，坦承：「現在的確有喜歡的人，但還在開始階段，希望有好的結果。」透露自己戀愛時是控制狂，認為報備行程是表達重視2人感情的他，希望未來女友也可以如此，隨時掌握對方行蹤。

〈再裝就不像了〉以復古節奏快板詮釋都會愛情的猜測和不確定性，包辦製作及詞曲創作的林亭翰坦承歌詞中以略帶「傲嬌」的文字，唱出戀愛時明明很care對方卻裝灑脫不在乎的狀態正是自己談戀愛的樣子，如同歌名「再裝就不像了」，獅子座的林亭翰坦言：「說穿了就是『愛面子』，裝不在乎其實都是偽裝，因為怕自己試探又很care的心情被看穿，會覺得很矬沒面子。好笑的是，我越裝不在乎，其實心裡是非常在乎，就會覺得為何對方為什麼都可以這麼灑脫，感覺像玩心理戰，很奇妙，於是把這樣的內心層面的感覺寫出來。」

提到歌詞「I don’t care 你跟誰逛街」、「看夜景 或電影院不用特別報備」，林亭翰笑說其實這些行為都是在「講反話」，自認在戀愛時是超級控制狂的他坦言非常在乎「報備」這件事：「不僅希望女生跟主動報備行程，我也願意到那兒都跟他隨時報備。」認為戀愛中相互報備行程是相互尊重及重視彼此關係的行為，更自曝過去交往的女生其實不太愛報備行蹤，讓他有點掌握不住，反而是自己太愛報備，讓女生覺得很怪，「過往都是女生希望男生行蹤，我剛好是反過來，久而久之對方習慣我這樣經常報備，有時候沒報告清楚行程，結果成爭執的點」。

林亭翰也在MV中擺脫過往清純稚嫩模樣，改以「微熟男」形象帥氣調酒並和女主角曖昧共舞，2人在充滿80年代氛圍的酒吧舞池裡大跳復古阿GOGO舞蹈；乍看像「舞棍」的林亭翰自認是「肢障」等級，他苦笑說：「其實這支舞沒有練了很久，因為導演就是希望讓我跳起來有點呆萌的感覺，結果恰巧與我目前的跳舞程度很MATCH，索性在拍MV時來個『放飛自我』地跳。」有趣的是，他本想在家找爸爸林隆璇及媽媽一起練跳阿GOGO舞，沒想到2位長輩跳起舞來跟自己一樣「呆萌」，林亭翰笑說：「我想『肢障』應該是會遺傳的。」