民進黨台北市議員許淑華昨（9）日參加IIP國際發明家暨IIIC國際創新發明競賽頒獎典禮，看到2位小小發明家得獎，讓有意爭取連任的她，不禁想起10歲時還在學校玩耍的往事，並說「我一直覺得台灣本就是一個非常有生命力的地方！」

許淑華今日在臉書表示，此次擔任中華創新發明學會與台灣國際發明得獎協會同主辦的IIP國際發明家暨IIIC國際創新發明競賽，看到台灣優秀人才不分年齡，她覺得這些發明家都非常值得鼓勵，尤其有2位得獎的小朋友分別僅10歲、12歲，讓她不禁想到自己10歲時，還在學校玩耍的往事。

「台灣的發明專利、專業技術，在國際上一直都有很好口碑！」許淑華透露，雲林科技大學在業界口碑相當好，這次推出許多創意、優秀的作品，果然順利拿獎，連業界許多公司都搶著去徵才。

許淑華說，台灣是一個非常有生命力的地方，不論是藝術創作還是科技發明，在國際上的表現都有目共睹，而這些創作都是台灣的生命力與心血結晶。