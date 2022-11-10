由於運費和原材料成本持續上漲以及競爭加劇導致利潤遭到侵蝕，Beyond Meat第三季虧損超出預期。該植物肉製造商並警告其產品需求恐將進一步下滑，周三盤後股價小跌0.17%，報11.80美元，稍早前一度跌逾1%。

Beyond Meat公布，第三季淨營收年減22.5%，為8250萬美元，不如析師預估的9810萬美元。淨損擴大至1.017億美元，相當於每股虧損1.60美元，超出分析師預估的每股虧損1.14美元。

隨著通膨來到數十年高點，消費者不得不抑制在非必需品方面的支出，例如價格較昂貴的植物肉，並選擇價格較親民的動物肉。

執行長Ethan Brown在財報電話會議上表示，我們正在測試一種調降定價的方法，可以更快縮小我們其中一種核心產品與其相對應之動物肉之間的價差。

因需求持續減弱，Beyond Meat在10月第二度下修全年營收預測。該公司也已經裁員200人，相當於約19%人力，並省下了約3900萬美元。

CFRA Research分析師Arun Sundaram表示，短期內Beyond Meat的營收似乎不會明顯好轉。

整個產業的供應鏈挑戰揮之不去、俄烏戰爭以及通膨升高，使該公司的利潤備受衝擊。而隨著來自泰森食品和未上市公司Impossible Food等同業的競爭日益激烈，Beyond Meat被迫大打折扣，亦是利潤縮水的原因之一。執行長Brown表示，植物肉業務競爭之激烈，使Beyond Meat的市佔版圖遭到瓜分。

儘管第三季表現令人失望，但Beyond Meat仍維持全年營收介於4億～4.25億美元預測不變，略低於分析師預估的4.27億美元。