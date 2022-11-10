德國電信(Deutsche Telekom)在周四上調了全年財測指引；稱美元的升值協助了第三季獲利表現，美國的T-Mobile業務也增加了客戶數。

該行動電信營運商宣布第三季調整後淨利增加80%，為24億歐元；並表示公司計畫提高派息至每股0.70歐元，高於2021年的每股0.64歐元。

德國電信執行長Tim Hoettges說：「我們再次地被證實為是艱難時刻的穩定依靠」。

他補充說：「我們的業務繼續成長，這使得我們不僅能夠上調我們的指引（今年以來第三次），還能提高我們的股息」。

德國電信預計2022年調整後息稅折舊攤提前獲利(EBITDA)為超過370億歐元，高於先前財測的370億歐元。

美國的T-Mobile業務在第三季獲得新的160萬名後付費客戶(postpaid customers)，包括85.4萬名電話客戶。

T-Mobile現在預計，在與電信商Sprint的合併中，今年將釋放出57億至58億美元的協同效應益處，高於此前預估的54億至56億美元。