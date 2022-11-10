中華電(2412)執行國發會「亞洲·矽谷-5G 開放網路整合驗證暨推廣計畫」今(10)日舉辦計畫成果發表會，由於在美國推動乾淨網路政策下，開放網路商機未來五年到十年會呈現爆發性成長，中華電也盼發揮串連作用，讓台灣業者拚啖O-RAN商機。

國發會副主任委員高仙桂今日說，政府積極「推動5G發展計畫」，其中也特別留預算給5G O-RAN開放性網路(Open Radio Access Network；O-RAN)，協助網通廠商擺脫在4G為國際大廠代工的時代，在中華電串接帶領下，目前5G O-RAN國家隊成形，並將接軌國際供應鏈，在美國推動乾淨網路推動，開放網路商機未來五年到十年會呈現爆發性成長。

中華電董事長謝繼茂表示，中華電信執行國發會「亞洲.矽谷-5G 開放網路整合驗證暨推廣計畫」，延續去年建置符合國際標準5G開網路驗測環境、與耀睿科技共同提供國內網通業者自主研發基站驗證測試服務，目前已協助20家廠商驗證測試，今年度除持續協助國內網通業者辦理驗測服務，並與桃園·台南、高雄市政府合作打造5G -ORAN示範場域，進行開放網路應用實證。

中華電本次總計協助20家國內廠商辦理驗證測試，包含啟碁(6285)、雲達、亞旭、萊昂仕、和碩(4938)、宏達電(2498)、中磊(5388)、仁寶(2324)、台達電(2308)、光寶(2301)、明泰(3380)、泰金寶、智易(3596)、富鴻網、廣達(2382)、英業達(2356)、正文(4906)、友訊(2332)等18家網通設備商，以及伸波、大世科等2家系統整合商，實證國產自主研發O-RAN設備介接國產雲達與國際Cisco、Nokia、Ericsson等大廠之5G SA核心網路。