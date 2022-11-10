至少14名川普力挺的共和黨候選人在期中選舉中落馬，美媒引述消息人士透露，開票當晚選舉結果漸趨明朗、愈趨失望時，川普「暴怒」、甚至對所有人「咆哮」，他怪罪包括妻子梅蘭妮亞在內等人的眼光差，推薦他不佳的候選人。

共和黨期中選舉表現不如預期，川普背書的多名候選人也敗選，傳出他為此「暴怒」、「咆哮所有人」。

綜合美國廣播公司新聞網（ABC News）、美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》（New York Times）等報導，期中選舉前，美國前總統川普跑透透，賣力為候選人輔選，不過8日晚間開票後，至少有14名他力挺的共和黨候選人預計敗給對手，其中也包括賓州參議員選戰中的明星候選人、知名外科醫師奧茲（Mehmet Oz）及州長候選人馬斯特里亞諾（Doug Mastriano）。

消息人士透露，這2人落敗讓川普特別不開心，因為選前3天他才到賓州為他們站台。川普先前也才吹噓，自己的政治行動委員會為奧茲的競選廣告砸了340萬美元（約新台幣1.07億元）。

選舉結果令人失望，消息人士說當晚在佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）觀看開票的川普「暴怒」，甚至「對所有人咆哮」。隨著選票不斷開出，川普身邊高階幕僚的電話開始響個不停，一直到深夜，他身邊只剩下少數幕僚。

川普選前3天才赴賓州為知名外科醫師奧茲（Mehmet Oz）及共和黨州長候選人馬斯特里亞諾（Doug Mastriano）站台。

雖然當晚川普向支持群眾講話時仍稱獲得的票數「非常好」，在接受媒體專訪時更稱取得了「巨大成功」，不過他私底下開始怪罪別人，包括妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）及福斯新聞主持人尚漢尼提（Sean Hannity）等人，怪他們提供了不好的建議，力挺奧茲出馬參選。

幕僚們表示選後川普可能會被怪罪在激烈選區中力挺「有瑕疵的候選人」，尤其是奧茲，他在宣布投入參選前幾乎沒有住在賓州。

《紐時》記者哈柏曼（Maggie Haberman）在推特引述川普身邊人士說法爆料：「川普今早確實非常生氣，尤其是對奧茲，他也責怪所有建議他挺奧茲的人，包括他的太太，稱這不是她最好的決定。」

Trump is indeed furious this morning, particularly about Mehmet Oz, and is blaming everyone who advised him to back Oz -- including his wife, describing it as not her best decision, according to people close to him. — Maggie Haberman (@maggieNYT) November 9, 2022

Worth remembering that Trump is a grown man who endorsed Oz over the objection of some of the people closest to him, and instead went beyond just endorsing and attacked Dave McCormick from the stage at a rally. — Maggie Haberman (@maggieNYT) November 9, 2022

CNN引述一名川普幕僚指出，「候選人很重要，他們都是糟糕的候選人。」

川普否認「暴怒」、「咆哮所有人」。

另外川普7日才高調表示他下周有「重大宣布」，外界猜測他可能宣布角逐2024總統大選，川普幕僚米勒（Jason Miller）9日表示，他已建議川普延後至12月6日喬治亞州參議員決選後再宣布，不過其他幕僚表示，川普不太可能延後了，因為他已經花了2年故弄玄虛，也有幕僚說「再延後就太丟臉了」。

針對美媒爆料川普憤怒、咆哮等內幕，川普發言人布多維奇（Taylor Budowich）回應稱這些說法「完全是假的」，川普本人接受福斯新聞（Fox News）訪問時也否認傳聞，他批評是「假新聞」，稱實情「恰恰相反」，為所有他背書的候選人感到「非常驕傲」。