竹北拔仔窟烏魚養殖區烏魚今年豐收，婦人熟練剖魚腹取出烏魚卵。（羅浚濱攝）

縣長楊文科（右），在拔子窟魚貨處理場拿起烏魚卵，宣傳19「食遊水月」活動。（羅浚濱攝）

竹北市拔仔窟烏魚養殖區每年11月進入採收產季，過去2年因疫情影響停辦推廣活動，今年預估烏魚產量有10萬尾，19日將舉辦「食遊水月，寓教於樂」新竹縣烏魚產業暨食魚教育文化推廣活動，讓民眾走訪漁村品嚐新鮮烏魚和美味的九降風烏金」，體驗竹北在地的食魚文化。

拔子窟魚貨處理場10日堆滿剛從漁池撈起的烏魚，婦人們拿刀熟練剖魚肚取出烏魚卵，一門忙碌景象。烏魚養殖班班員黃慶豐說，半個月前開始有東北季風，氣溫也下降，烏魚品質相較去年好，收成也不錯，8兩烏魚卵收購價1030元，是20多年來最好的價格！

「我們會做漁民的後盾!」縣長楊文科在宣傳活動時說，拔子窟是台灣緯度最北的烏魚養殖區，九降風自然風乾的烏魚子，品質優良，連日本人都說好吃，希望透過推廣活動行銷烏魚子、食魚教育及觀光，讓漁民賺大錢！

新竹區漁會總幹事童錦杰指出，「九降風烏魚子」曾獲得全國十大金鑽烏魚子及優質烏魚子兩項大獎，為新竹縣最佳的伴手禮之一，預估今年烏魚產量有10萬尾，產值約1億元。

19日的活動除了烏魚及水產促銷，更以「在地烏魚」為主題推出食魚教育講座、烏魚子雙醬御飯糰DIY及600份烏魚排漢堡免費品嘗等活動，其中，DIY活動歡迎民眾上臉書粉絲團「新竹縣竹北市烏魚產銷班」報名。

農業處長范萬釗說，縣府去年畫定竹北市水月休閒農業區，區內除種植水稻及蔬果外，還有生產烏魚和白蝦的拔子窟烏魚養殖區，多年來縣府積極輔導推動產銷履歷、生態養殖法及導入無毒環境等措施，上市的新鮮烏魚和九降風烏魚子，絕對能讓民眾買的放心、吃的安心。

今年規畫的活動著重烏魚產業推廣、食魚教育及觀光休閒，讓參加的大小朋友走訪拔仔窟，了解烏魚從生產到餐桌上的整個過程，品嚐九降風烏金的美味，體驗竹北在地的漁村文化。